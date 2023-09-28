Игра на гитаре и вокал Блинкена удивили российского музыкального критика Музкритик Бабичев: Блинкен удивил игрой на гитаре и вокалом, по-любому занимался

Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен удивил своим вокалом и игрой на гитаре, сразу видно, что на сцену глава Госдепа выходил не первый раз, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он не исключил, что политик в прошлом выступал в составе «гаражной» рок-группы.

Забавно. Видно, что человек не первый раз берет в руки гитару. Как говорят, знаете, политиками не рождаются, политиками становятся. Вполне возможно, что раньше Энтони Блинкен занимался [музыкой], играл в гаражной рок-группе или чем-то более серьезным с опытом сценического выступления. То есть, это не экспромт, не дебют на сцене. Видно, что он знает, что делает, — добавил Бабичев.

Ранее Блинкен опубликовал на личной странице в соцсети Twitter (Х) видеозапись своего выступления в приемной Госдепа, запустив новую инициативу музыкальной дипломатии — отправлять лучших артистов США в Китай и Саудовскую Аравию.

Также сообщалось, что бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон обратилась к российскому президенту Владимиру Путину по имени, пишет Reuters. Она сделала это на выступлении в Госдепартаменте. Комментируя расширение НАТО, Клинтон заявила, что российский президент «сам навлек это на себя».