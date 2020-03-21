Американский актёр Идрис Эльба заявил, что пандемия коронавируса может быть реакцией планеты на «повреждения», полученные от человечества.
Сам он в данный момент находится на карантине со своей супругой: у них обоих подтвердился COVID-19.
Мы повредили наш мир, и неудивительно, что наш мир реагирует на человеческую расу, —
заявилЭльба в видеоинтервью телеведущей Опре Уинфри.
Актёр отметил, что для него не удивительно, что в мире появился вирус, который заставит человечество по-другому думать о планете.
Ранее NEWS.ru писал о том, что британское правительство разработало план «Назначенный уцелеть» на случай, если премьер-министр страны Борис Джонсон заразится коронавирусом.
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