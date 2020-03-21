https://static.news.ru/photo/10e2b10c-6c56-11ea-992b-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Американский актёр Идрис Эльба заявил, что пандемия коронавируса может быть реакцией планеты на «повреждения», полученные от человечества.

Сам он в данный момент находится на карантине со своей супругой: у них обоих подтвердился COVID-19.

Мы повредили наш мир, и неудивительно, что наш мир реагирует на человеческую расу, — заявил Эльба в видеоинтервью телеведущей Опре Уинфри.

Актёр отметил, что для него не удивительно, что в мире появился вирус, который заставит человечество по-другому думать о планете.

Ранее NEWS.ru писал о том, что британское правительство разработало план «Назначенный уцелеть» на случай, если премьер-министр страны Борис Джонсон заразится коронавирусом.