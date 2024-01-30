IBM угрозами заставляет сотрудников вернуться в офисы с удаленки Bloomberg: IBM под угрозой увольнения требует возвращения удаленщиков в офисы

Руководство американской технологической компании IBM требует возвращения сотрудников, работающих удаленно, в офисы, передает Bloomberg со ссылкой на служебную записку, которую получили менеджеры корпорации 16 января. По информации агентства, работники компании обязаны посещать офис или клиентов как минимум три раза в неделю, отслеживать посещаемость будут при помощи данных с бейджей.

IBM сосредоточена на создании рабочей среды, в которой гибкость сочетается с непосредственным взаимодействием, что делает нас более продуктивными, инновационными и позволяет лучше обслуживать наших клиентов. В соответствии с этим подходом мы требуем, чтобы руководители и менеджеры по персоналу в Соединенных Штатах находились в офисе не менее трех дней в неделю, — говорится в записке.

Как стало известно агентству, полностью дистанционный формат работы возможен только, если сотрудник имеет проблемы со здоровьем или проходит военную службу, при этом место жительства причиной для удаленки стать не может. Поэтому руководители попросили сотрудников, которые проживают далеко от офиса, переехать поближе к началу августа. Собеседник агентства рассказал, что жить необходимо на расстоянии около 80 км до работы, в противном случае менеджеров уволят.

Ранее психолог Маргарита Алексеева рассказала, что лучше всего работа на удаленке подходит журналистам, программистам, юристам, писателям, корректорам, а также психологам и репетиторам. Эти профессии требуют максимальной концентрации на выполнении поставленных задач.