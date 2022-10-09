«И это еще не все»: Байден обвинил русских и саудитов в росте цен в США Байден обвинил Путина и наследного принца Саудовской Аравии в росте цен на бензин

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден обвинил наследного принца Саудовской Аравии Бен Сальмана и российского президента Владимира Путина в росте цен на бензин в США. Об этом он сообщил, выступая на заводе Volvo Group с речью, посвященной развитию национальной экономики.

До этого в проблемах американцев хозяин Белого дома винил только Путина, но после решения ОПЕК+ снизить добычу нефти «виноватым» в проблемах американцев оказался и наследный принц Саудовской Аравии.

Я смог снизить цену на бензин более чем на 1,6$ (за галлон. — News.ru), но она постепенно повышается из-за того, что только что сделали РФ и Саудовская Аравия. И это еще не все, — заявил американский президент.

По словам Байдена, если республиканцы получат контроль над конгрессом по результатам промежуточных ноябрьских выборов, то победы его правительства будут «отняты», а цены вырастут еще больше.

Все, что я хотел для американского народа, могут отнять. Стоимость каждого накрытого стола вырастет, а не уменьшится. И я понимаю, что растут цены на продукты, — заявил хозяин Белого дома, добавив, что американцев ждет рост цен на здравоохранение, энергетику, рецептурные препараты.

Также американский лидер добавил, что его правительство прикладывает все усилия, чтобы увеличить число рабочих мест в стране, привлечь инвестиции в компании и бороться с инфляцией.

Ранее обозреватель Бен Марлоу в британской газете The Telegraph написал, что Джо Байден чувствует себя глубоко униженным после решения стран ОПЕК и России снизить добычу нефти. По его мнению, этот шаг демонстрирует ухудшение отношений Саудовской Аравии с США и укрепление связей с РФ.