Хуже, чем Китай: США назвали РФ самой большой угрозой для себя

В краткосрочной перспективе Россия может представлять собой более серьёзную угрозу, чем Китай. При этом Пекин остаётся для Вашингтона «задающей ритм угрозой». Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, его слова приводит пресс-служба Пентагона.

По словам Кола, Россия с точки зрения безопасности в военной сфере в ближайшие годы может представлять для США и Европы основной вызов.

Россия становится всё более напористым противником, который по-прежнему полон решимости усиливать свое глобальное влияние и играть подрывную роль на мировой арене, в том числе посредством попыток посеять разногласия между странами Запада, — заявил замминистра обороны США.

По словам Кола, главным вызовом конкретно для Штатов является «российское поведение» в Европе, Азии, на Ближнем Востоке, а также в киберсфере.

Слишком часто Москва подрывает прозрачность и предсказуемость, использует военную силу для достижения своих целей <...>. США продолжают внимательно следить за военной активностью России на восточном фланге НАТО и в регионе Чёрного моря, — сказал представитель Пентагона.

В пресс-службе оборонного ведомства добавили, что трезво смотрят на вызовы со стороны Москвы и намереваются взаимодействовать с Москвой с позиции «коллективной силы».

Ранее заместитель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен заявил, что российская армия в настоящее время обеспечена модернизированными средствами и невероятно сильна. В распоряжении РФ в настоящее время находятся модернизированное ядерное оружие, космические и кибервозможности — всё это представляет существенный вызов для США, которые ранее не пытались сдерживать сразу двух значительных игроков, Россию и Китай.