«Хуже быть не может»: Маск оценил состояние банковской системы США Маск заявил, что банковская система США находится в очень плохом состоянии

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Илон Маск

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск крайне низко оценил состояние банковской системы в США. Соответствующий комментарий он разместил в своем аккаунте в Twitter. Таким образом Маск отреагировал на заявление Федеральной резервной системы (ФРС) о надежности банковского сектора государства.

Хуже быть не может! — написал Маск в ответ на заявление ФРС.

В среду, 22 марта, в ФРС сообщили. что банковская система США является надежной и устойчивой. Также председатель регулятора Джером Пауэлл в ходе выступления на пресс-конференции заявил, что к краху американского банка Silicon Valley Bank (SVB) привело неумение руководства компании управлять рисками, а не слабость банковской системы.

Кроме того, экономисты в США заявили, что 186 американским банкам грозит банкротство после краха Silicon Valley Bank (SVB). Отмечается, что это может произойти из-за роста ключевой ставки, а также наличия большого числа незастрахованных депозитов. По данным The Wall Street Journal, в случае массового исхода этих средств могут пострадать застрахованные вклады.

При этом бывший вице-президент финансовой компании Lehman Brothers Лоуренс Макдональд считает, что в ближайшее время в США могут обанкротиться еще около 50 банков. Он заявил, что это будет происходить до тех пор, пока власти не решат структурную проблему.