Хуситы ударили по шедшему в Китай из России танкеру в Красном море CENTCOM: хуситы ударили по направлявшемуся в КНР из России нефтетанкеру

Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хусисты) нанесло удар по нефтяному танкеру, который, по данным Центрального командования США, направлялся в Китай после остановки в России. Судно шло в Красном море под панамским флагом, принадлежало и управлялось греческим оператором, уточнило ведомство в соцсети Twitter (Х).

Судно M/T Wind совсем недавно швартовалось в России и находилось на пути в Китай. Удар противокорабельной баллистической ракетой вызвал заполнение отсеков водой, в результате чего было потеряно движение и управление, — говорится в документе.

Моряки смогли восстановить управление. Никто из членов экипажа не пострадал, отметили в американском командовании.

Ранее йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали три израильских корабля в Индийском океане и Аденском заливе. Военный представитель группировки Яхья Сариа рассказал, что операция проводилась с использованием баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов. Еще одна операция была проведена ракетными войсками Йемена против судна MSC Vittoria. Как указал Сариа, вооруженные силы государства следят за ситуацией в секторе Газа и увеличивают уровень военных операций для борьбы с угнетением народа Палестины.

До этого йеменские хуситы нанесли удары по двум коммерческим судам Cyclades и MSC Orion в Красном море и Индийском океане соответственно. Также достигли целей беспилотники, которые атаковали два американских эсминца в Красном море. Сариа подчеркнул, что судно Cyclades в нарушение запрета следовало в израильский порт Эйлат, изначально скрыв пункт назначения.