«Худший сценарий»: украинский дипломат рассказал о новой проблеме Киева Экс-посол Украины в США Чалый: республиканцы хотят прекратить помощь Украине

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Украинские власти просчитывали различные сценарии предоставления международной помощи Киеву, но столкнулись с наихудшим из возможных, заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый в интервью «Эспрессо ТВ». Дипломат уточнил, что сейчас украинское руководство всеми силами старается не потерять поддержку, выпав из орбиты интересов республиканской партии.

Наши власти почему-то рассчитывали на наиболее оптимистический вариант, а пошел и идет сейчас самый худший сценарий, когда в этих политических играх группа республиканцев, в которую включился глава палаты представителей Майк Джонсон, намерена фактически отодвинуть вопрос оказания помощи Украине. И неизвестно, чего ждать в дальнейшем, — отметил экс-посол.

Уже ясно, что объемы западной помощи будут постепенно уменьшатся, констатировал Чалый. Его также удивил формат украинской делегации, наполовину состоявшей из представителей офиса президента Украины Владимира Зеленского. Впрочем, добавил посол, на сегодняшний день офис Зеленского фактически выполняет функцию правительства.

Ранее стало известно, что Украина не получит новую помощь от США до середины декабря. Не исключено, что поставка отложится до следующего года. Сенаторы планируют начать работу над пакетом уже в ближайшие дни, так как у украинцев «заканчивается топливо, оружие и боеприпасы».