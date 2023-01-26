«Одно из худших в мире»: Билл Гейтс об украинском правительстве Билл Гейтс назвал правительство Украины одним из худших в мире

Фото: Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Билл Гейтс

Миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал украинское правительство одним из худших в мире, интервью с бизнесменом доступно на YouTube-канале Lowy Institute. Он отметил, что власть в стране коррумпирована и контролируется несколькими богатыми людьми. Гейтс не уточнил, о правительстве какого периода идет речь.

При этом миллиардер отметил, что сельское хозяйство Украины развито намного лучше, чем в США, и страна является «хлебной корзиной Европы» с большими перспективами.

Довоенное украинское правительство — одно из худших в мире, оно коррумпировано и контролируется несколькими богатыми людьми. Мне очень жаль жителей Украины, — заявил он.

В конце 2022 года Гейтс сравнил мировую нестабильность с событиями 1960-х годов. Так предприниматель отреагировал на пандемию COVID-19, украинский кризис, политическую обстановку в США и экологические проблемы. Основатель Microsoft добавил, что его фонд Gates Foundation будет наращивать объем пожертвований и обращать внимание на актуальные проблемы.

Позже бизнесмен выразил надежду, что Земле удастся избежать «ужасного исхода» из-за климатических изменений. Однако предприниматель подчеркнул, что установленную в Парижском соглашении от 2015 года цель по ограничению глобального потепления на 1,5 градуса Цельсия достичь не удастся.