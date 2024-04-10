«Хрен без соли доедает»: режиссер об уехавшем в США Панине Режиссер Забугорский заявил, что Панин нищенствует за границей

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Олег Забугорский

Российский актер Алексей Панин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уже стал за границей очередной обедневшей звездой, рассказал NEWS.ru телевизионный и кинорежиссер Олег Забугорский. По его словам, артист «доедает последний хрен без соли», и он такой не единственный.

Ближайший кандидат под мост — любитель собак Панин, который тоже последний хрен без соли доедает. Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) еще не все запасы проел. Он пока живет за счет того, что прямо источал ненависть к России и топил «за Украину», это принесло дивиденды, — констатировал собеседник издания.

Некоторые звезды, отметил Забугорский, устроились неплохо. Например, у певицы Аллы Пугачевой есть сбережения. Музыканту Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и лидеру группы «Аквариум» Борису Гребенщикову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) нищета тоже не грозит: успели накопить «жирок», пока жили в России, добавил режиссер.

До этого Забугорский заявил NEWS.ru, что уехавших за границу после начала СВО российскую актрису Чулпан Хаматову и певца Алексея Лебединского объединяют хитрость, глупость и недалекость. Они могут быть хорошими артистами, однако личность таких людей оставляет желать лучшего — им попросту лучше «не открывать рот» за пределами съемочной площадки, считает режиссер.