«Хорошо работают»: Маск объяснил тесную связь ЦРУ с Украиной Маск: ЦРУ обеспечивает хорошую поддержку правительству США

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Тесные связи ЦРУ с Украиной отражают текущий курс США, написал американский предприниматель Илон Маск в Twitter (X). Он отметил, что задачи спецслужбы заключаются в поддержке политического вектора страны и ЦРУ хорошо это удается.

В конце концов работа ЦРУ заключается в поддержке политики правительства США, что они и делают довольно хорошо, — написал Маск.

Он добавил, что, если подобная ситуация не устраивает американский народ, ему следует голосовать за других политиков.

Ранее газета The New York Times сообщала, что начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов проходил обучение у ЦРУ. По данным издания, он также высаживался в Крыму в составе элитного украинского отряда и проходил лечение в США после ранения в Донбассе. Так, в 2016 году американская спецслужба начала подготовку элитного украинского подразделения спецназа, известного как «отряд 2245», который захватывал российские дроны и средства связи, чтобы американские специалисты могли провести их реверс-инжиниринг и взломать системы шифрования.

Комментируя статью NYT, представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что на Украине было немало представителей спецслужб США и Великобритании. По ее словам, американская разведка порой занимала этажи в правительственных зданиях Киева.