«Хороший троллинг»: Маск оценил шутку Медведева о Трасс Маск назвал шутку Медведева об отставке Трасс очень хорошим троллингом

Фото: Kim Shiflett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на шутку зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева про отставку британского премьер-министра Лиз Трасс. Он назвал в Twitter комментарий российского политика очень хорошим троллингом.

Весьма хороший троллинг, если честно, — признался Маск.

Дмитрий Медведев ранее в своем англоязычном аккаунте с «победой» над Трасс «поздравил» салат-латук, приведя фразу на английском: «Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce».

Шутка по поводу салата-латук родилась после появления онлайн-трансляции, запущенной газетой Daily Star. В ней демонстрировался стол, на котором находились фотография Лиз Трасс и салат-латук, читателям предлагалось делать ставки, «следя за их гонкой». После слов премьера об отставке под видео появилась подпись «салат пережил Трасс».

Ранее утром в день отставки Лиз Трасс британские издания вышли с практически одинаковыми названиями на обложках. Практически на всех первых полосах газет фигурировало слово «Хаос». Именно так оценивали политику премьера соотечественники, отмечая, что сама Трасс продолжала цепляться за пост.