Хирург раскрыл, какой паразит мог съесть часть мозга Кеннеди-младшего Хирург Умнов: мозгом Роберта Кеннеди — младшего мог питаться свиной цепень

Фото: Michael Nigro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Кеннеди — младший

Паразитарное поражение тканей головного мозга, которое обнаружили у кандидата в президенты США Роберта Кеннеди — младшего, называют цистицеркозом, сообщил NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. По его словам, это заболевание вызывают личинки свиного цепня.

Клиника: приступы эпилепсии, повышение внутричерепного давления, различные психиатрические заболевания. Возможно снижение когнитивных функций, — пояснил эксперт.

По словам Умнова, врачи устанавливают диагноз при помощи исследования крови и спинномозговой жидкости, а также компьютерной и магнитно-резонансной томографий. По его словам, это заболевание требует комплексного и длительного лечения с применением противогельминтных и противоэпилептических препаратов.

Ранее сообщалось, что в мозгу Кеннеди-младшего обнаружили аномалию, которая может быть мертвым паразитом. Вредитель мог съесть часть мозга кандидата, после чего умереть.

В то же время часть медиков сомневаются, что паразит действительно мог съесть часть мозга. Проблемы с памятью могли быть вызваны отравлением ртутью, которое также было у политика в то время, пишет газета.