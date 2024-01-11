Хирург раскрыл, что произойдет с американцем во время казни азотом Хирург Гоев: казнь азотом приведет к смерти американца через полчаса

Фото: Mark Hertzberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Приговоренный к смерти за убийство жены священника американец, скорее всего, скончается в течение 30 минут, если процедуру действительно проведут с помощью азота, рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Гоев. Эксперт отметил, что в таком случае приговоренный «просто заснет».

Казнь с помощью азотной гипоксии гуманнее применяемой сейчас в США смертельной инъекции, когда приговоренный получает коктейль препаратов. Но в данном случае осужденный просто заснет, без удушья, галлюцинаций или боли. Вероятно, он почувствует легкое опьянение. Скорее всего, от вдыхания азота мужчина умрет через полчаса, зависит от дозы и особенностей организма, — подчеркнул Гоев.

Первая в истории США казнь с помощью азота запланирована на 25 января. Казнить собираются мужчину, осужденного за убийство жены священника 35 лет назад.

Смерть женщины заказал ее муж в надежде получить страховку, чтобы расплатиться с долгами. Исполнитель по итогу оказался в тюрьме, причем год назад его уже пытались казнить с помощью смертельной инъекции, но тогда процедура не увенчалась успехом. Теперь решено провести вторую попытку, во время которой его заставят дышать жидким азотом. Такие казни разрешены в трех американских штатах — Алабаме, Оклахоме и Миссисипи.

Ранее Генеральная прокуратура Алабамы обратилась к Верховному суду штата с просьбой назначить дату казни для осужденного за убийство с помощью азота. Штат разрешил этот метод в 2018 году на фоне нехватки препаратов, используемых для проведения смертельных инъекций, однако еще ни разу не использовал.