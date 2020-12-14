Хиллари Клинтон заявила о необходимости упразднить коллегию выборщиков

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Экс-первая леди США, жена 42-го американского президента Билла Клинтона, бывшая кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон считает, что необходимо упразднить коллегию выборщиков для того, чтобы глава государства, как принято в большинстве стран мира, избирался по результатам народного голосования. По её мнению, действующая избирательная система уже устарела.

Я считаю, что мы должны отменить коллегию выборщиков и избирать президентом победителя всенародного голосования, как и для любой другой должности, — цитирует Клинтон «Ридус».

Политик также рассказала, кого поддержала на состоявшихся 3 ноября выборах. Она сообщила, что «с гордостью» поддержала коллег-демократов Джо Байдена и Камалу Харрис, претендовавших на посты президента и вице-президента соответственно.

По результатам всенародного голосования перевес был у Байдена, опережавшего действующего президента США республиканца Дональда Трампа. Минувшей ночью проголосовала и коллегия выборщиков, также отдав предпочтение демократу. По последним данным, Байден уже получил значительно больше, чем необходимые для победы 270 голосов выборщиков.

Избирательная система в США предполагает непрямые и двухступенчатые выборы. Первым этапом является народное голосование, где в каждом штате граждане отдают голоса за один из двух списков членов коллегии выборщиков. Соответственно, все представители из одного списка впоследствии обязуются поддержать определённого кандидата. А на втором этапе голосуют уже сами выборщики — при этом в каждом штате есть разное количество членов коллегии.

Так, как сообщал NEWS.ru, Байден одержал победу благодаря тому, что его поддержали 55 выборщиков из Калифорнии. Ожидается, что 6 января 2021 года голосование выборщиков будет утверждено Конгрессом, а на 20 января запланирована инаугурация президента.