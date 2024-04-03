Хиллари Клинтон призвала избирателей США «взять себя в руки» Хиллари Клинтон призвала американцев выбирать между двумя стариками

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в шоу Джимми Фэллона призвала соотечественников «взять себя в руки» и выбрать одного из двух «стариков», сообщило агентство URA.ru. Бывшая кандидатом в президенты США в 2016 году политик призналась, что не понимает, почему кому-то бывает так сложно сделать выбор.

Это целых два варианта. Один из них стар, эффективен и сострадателен, у него есть сердце, и он заботится о людях. А другой стар и обвиняется в 91 преступлении. Надеюсь, люди поймут, что поставлено на карту. Это экзистенциальный вопрос: в какой стране мы будем жить, — заявила Клинтон.

Ранее он заявляла, что американцы, которые поддержат экс-главу Белого дома Дональда Трампа на предстоящих выборах президента, также голосуют за «команду Путина». Таким образом она прокомментировала заявление венгерского премьера Виктора Орбана о том, что Трамп пообещал не финансировать Украину.

После встречи 8 марта с Дональдом Трампом Орбан сообщил, что американский политик в случае переизбрания не собирается спонсировать Киев. По его словам, он не захочет «финансировать безопасность» жителей Европы. Он считает, что в случае прекращения финансирования Вашингтоном в Европе не смогут поддерживать Вооруженные силы Украины, после чего конфликт закончится.