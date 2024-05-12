Хиллари Клинтон пошла на Бродвей и с треском провалилась Fox News: театральная постановка Хилари Клинтон на Бродвее провалилась

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хиллари Клинтон

Постановка бывшего госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон на Бродвее оглушительно провалилась, сообщает Fox News. По данным канала, спектакль Suffs («Материалы») с точки зрения заполняемости зала оказался на последнем месте среди всех представлений.

Согласно данным, пьеса Клинтон в восьми спектаклях на той неделе собрала всего 81% зрителей, что ставит ее в число восьми худших постановок в этой категории — 23% худших из всех 35 шоу за неделю, — пишет журналист Габриэль Хейз.

Конкуренцию Suffs составили такие постановки как «Суини Тод», «Ромео и Джульетта», «Гарри Поттер и проклятое дитя» и «Мулен Руж!». Трехчасовая пьеса Клинтон, которую она продюсировала, рассказывает о борьбе женщин за избирательное право в начале XX века.

Ранее Хиллари Клинтон заявила, что американским избирателям нужно смириться с тем, что в предстоящей президентской гонке им предстоит выбор лишь из двух кандидатов — действующего главы государства Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа. Это высказывание вызвало негативную реакцию в прессе.

Представители СМИ осудили грубое обращение бывшего госсекретаря и сочли его опасным для рейтинга Байдена. Канал MSNBC уличил политика в недостатке эмпатии, а издание The Hill отметило, что слова Клинтон отразятся на позициях действующего американского лидера.