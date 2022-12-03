Хиллари Клинтон ответила «соболезнованием» Маску после скандала с Twitter

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хиллари Клинтон

Пользователи Twitter поделились сообщением бывшей первая леди США, которая опубликовала «соболезнования» по Илону Маску после его разоблачений деятельности Twitter по прикрытию скандалов с Хантером Байденом. Кандидат в президенты США на выборах 2016 года от Демократической партии в своем микроблоге назвала «самоубийством» поступок миллиардера.

Фото: соцсети

С глубокой скорбью узнала этим вечером о самоубийстве Илона Маска. Он был подлинным новатором и его будут помнить всегда. Спи спокойно, друг!- написала жена 42-го президента США.

Речь идет о секретных материалах Twitter, касающихся истории с ноутбуком Хантера Байдена, которые Маск передал журналисту Мэтту Тайбби, а тот опубликовал у себя на странице. Дело происходило перед выборами президента США в 2020 году, соцсеть использовала инструменты, предназначенные для блокировки спама и финансовых мошенников, для редактирования постов.

Тайбби пишет, что команда нынешнего главы государства Джо Байдена отправляла модератору соцсети запрос со ссылками, а тот их удалял. В частности, Twitter блокировал все сообщения, касающиеся истории с ноутбуком Хантера Байдена, в котором содержались сведения о его сотрудничестве с деловыми партнерами за границей, включая Украину и Китай.

Кроме этого, на компьютере Хантером оказалось много интересного: в частности, материалы с употребляющим наркотики сыном Джо Байдена, фото, на котором он пользуется услугами проституток, переписки с несовершеннолетними.

Ноутбук попал в руки журналистов, однако, ссылки на материалы в New York Post о Хантере Байдене помечались как «небезопасные» и запрещались к передаче в личных сообщениях.

Примечательно, что вышедшая о разоблачениях Маском Twitter статья в New York Post, начинается с очень эмоционального восклицания, буквально в двух словах отражающих ситуацию.

История с разоблачением Twitter уже получила продолжение. Конгрессмен-республиканец Трой Нельс попросил Маска опубликовать причастных к цензуре политиков, чтобы инициировать в отношении них расследование.

Ранее сообщалось, что Илон Маск поделился с журналистов скриншотом файлов Twitter, в которых говорится, что команда президента США Байдена требовала многократно удалять посты из соцсети. Предыдущая команда Twitter соглашалась удалять их и исполняла поручения.