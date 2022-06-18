Хиллари Клинтон допустила выход США из НАТО при переизбрании Трампа Экс-госсекретарь Клинтон: США покинули бы НАТО при переизбрании Трампа в 2020 году

Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хиллари Клинтон

Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что Белый дом вышел бы из НАТО, если бы в нём остался на второй срок в 2020 году Дональд Трамп. Она не привела доводов в поддержку своего мнения, но в интервью Financial Times отметила, что не сомневается в нем.

Если бы Трамп выиграл в 2020 году, он бы вышел из НАТО. Я в этом не сомневаюсь, — подчеркнула бывшая госсекретарь.

Клинтон также допустила, что Трамп, который выиграл у нее президентские выборы в 2016 году, снова может баллотироваться в 2024 году. При этом политик не знает, кто в таком случае станет соперником Трампа от Республиканской партии.

Ранее стало известно, что в марте Дональд Трамп подал в суд на Хиллари Клинтон и руководство Демпартии, обвиняя их в попытке повлиять на итоги президентских выборов 2016 года через распространение фейков о его якобы сговоре с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, целью Клинтон и её команды была попытка «очернить» его.