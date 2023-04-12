Военное руководство США готовит черновик соглашения о завершении конфликта на Украине, который предложат России в случае ее поражения, утверждает американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший ранее материалы о причастности Вашингтона к подрыву российских трубопроводов «Северный поток—1» и «Северный поток—2». Он указал, что поручение по созданию этого черновика в военном руководстве Соединенных Штатов было дано два месяца назад. Материал опубликовал на странице журналиста на платформе Substack.