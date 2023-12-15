Херш рассказал, почему Израиль зол на Байдена Херш: власти Израиля разозлились на Байдена из-за недостаточной поддержки

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль зол на президента США Джо Байдена и считает, что Белому дому следует поддерживать действия еврейского государства в том числе на Западном берегу реки Иордан, заявил в своем блоге американский журналист Сеймур Херш, сославшись на анонимный источник. По его данным, Тель-Авив недоволен тем, что Вашингтон подвергает критике расширение израильских поселений и всплеск насилия в регионе.

Американский чиновник сказал мне, что стоящие во главе израильского правительства злы на Байдена и считают, что он должен был сказать [Израилю], что [США] с ним во всем, — написал Херш.

Он отметил, что проблемой в отношениях администрации Байдена и правительства израильского премьер-министра Нетаньяху является конфликт последнего с палестинской администрацией. По данным Херша, Вашингтон тревожит растущее насилие израильских поселенцев в отношении палестинского населения на Западном берегу и открытая поддержка подобных действий со стороны военных.

По словам источника Херша в американской администрации, главный вопрос, которым задаются аналитики США в сфере разведки, заключается в том, начнется ли на Ближнем Востоке региональная война, если правительство Израиля продолжит игнорировать кризис на Западном берегу.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля начала наступление на Западном берегу реки Иордан. Войска штурмуют город Аль-Бира, применяя боевые патроны и слезоточивый газ. Также ведется штурм населенного пункта Шукба, расположенного к западу от Рамаллы.