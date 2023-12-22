Херш привел новые подробности о взрывах на «Северном потоке» Херш: США готовили подрыв газопровода «Северный поток» за недели до СВО

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Сеймур Херш

США начали подготовку к подрыву газопровода «Северный поток» за недели до начала специальной военной операции России на Украине, заявил в очередной статье на онлайн-платформе Substack американский журналист Сеймур Херш. По его мнению, изначально Вашингтон ставил своей целью сдерживание Москвы, однако время, когда произошел инцидент, может говорить о том, что диверсию переориентировали против Берлина, который выглядел слабым звеном в коалиции поддержки Киева.

Американцы, приписанные к тайной миссии в Балтийском море за недели до российского вторжения на Украину в феврале 2022 года, полагали, что целью было убедить российского президента Владимира Путина не вторгаться. Когда вторжение <...> все же состоялось, американской команде в Норвегии приказали продолжать работу и найти способ довести ее до конца, — написал Херш.

По словам 86-летнего журналиста, диверсия готовилась к началу мая, однако президент США Джо Байден отложил ее без объяснения причин. К теме взрывов вернулись в конце сентября. В результате три из четырех веток газопровода были уничтожены после того, как «взрывные устройства были приведены в действие посредством низкочастотного сонарного устройства», утверждает Херш.

Данная диверсия, по мнению автора материала, была нацелена на канцлера ФРГ Олафа Шольца. По информации источников в ЦРУ, Байден опасался, что немецкий канцлер, чьи избиратели были «нерешительны» в поддержке Украины, мог поставить приоритеты промышленности и населения Германии выше помощи Киеву.

Ранее сообщалось, что Москва свернула работу над проектом заявления председателя Совбеза ООН по расследованию подрыва «Северного потока». В МИД РФ отметили, что представители западных стран оказались не готовы к серьезной работе и изыскивают возможность спустить все на тормозах. Москва при этом призывала международное сообщество провести беспристрастное и открытое расследование, чтобы не допустить подобных терактов в будущем.

Глава МИД Сергей Лавров до этого заявил, что западные страны «заматывают» всю информацию по подрыву «Северного потока». По мнению министра, произошедшее окончательно подорвало надежду европейцев на возвращение дешевого газа, вместо этого они получают дорогое американское топливо.