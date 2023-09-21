Херш рассказал, как ЦРУ и разведка Британии пытаются принизить Путина Херш: ЦРУ и разведка Британии пытаются принизить Путина через западные СМИ

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Сеймур Херш

Центральное разведывательное управление США и разведка Великобритании проводят секретную операцию по дезинформации и принижению президента России Владимира Путина при помощи западных СМИ, говорится в публикации американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, опубликованной на платформе Substack. Одной из целей такой операции является распространение ложных сведений о здоровье президента, о чем писали ряд британских и американских СМИ, пояснил журналист.

Мы вынуждены представлять его (президента РФ. — NEWS.ru) в плохом свете с помощью СМИ, чтобы оправдать свою ошибку, — приводит автор слова неназванного чиновника США, который признал, что США сделали «глупость», начав опосредованную войну с Россией путем поддержки Украины.

В качестве примера Херш привел публикацию британской газеты The Guardian, которая в мае прошлого года писала о болезнях Путина, при этом не назвала источник этой информации. Также он сообщил о материалах издания Newsweek, которое писало, что глава российского государства лечится от «запущенного рака».

В феврале текущего года Херш опубликовал статью-расследование о диверсии на «Северных потоках», в которой предположил, что взрывы на газопроводах были организованы Вашингтоном при помощи партнеров по НАТО. Позднее он также рассказал, что Центральное разведуправление США и разведку Германии попросили придумать альтернативную версию подрывов трубопроводов.