Херш: большинство населения мира поддерживает спецоперацию России

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Большая часть мира выражает поддержку России в ее военной операции на Украине, заявил американский журналист и обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш в программе британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя. В то же время доверие к США снизилось, отметил он.

Доля стран, в особенности в Африке и Азии, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, достаточно разительна. Значительно больше, чем половина населения Земли поддерживают Россию в ее войне, — подчеркнул Херш.

Журналист также упомянул, что, несмотря на санкции, введенные против России, ситуация в стране не так плачевна, как многие в США предполагают. В то время как Россия продолжает укреплять свои позиции, США теряют международное доверие, добавил он.

В качестве примера Херш привел дипломатическое сближение между Саудовской Аравией и Ираном, что, по его мнению, указывает на существенные изменения в геополитической картине.

Ранее бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы России уничтожат украинских военных во время контрнаступательных операций ВСУ. Он подчеркнул, что украинские солдаты неспособны пробить оборону ВС России и ВСУ потерпят поражение на абсолютно любом участке движения.