Херш: Байден знает, кто взорвал «Северные потоки»

Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден знает, кто ответственен за подрыв «Северных потоков», заявил американский журналист Сеймур Херш в записи в своем аккаунте на платформе Substack. По его мнению, именно из-за этого лидер страны не стремится проводить расследование.

По словам источника в разведывательном сообществе, президент не проводил расследование и не будет этого делать. Почему нет? Потому что он знает ответ, — написал журналист.

22 марта Херш также рассказал, что Центральное разведуправление США и разведку Германии попросили придумать альтернативную версию подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он считает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего визита в Соединенные Штаты Америки обсуждал диверсии на СП с Байденом. Херш отметил, что после переговоров не было сделано никаких официальных заявлений о диверсиях.

Издание Berlingske со ссылкой на данные Marine Traffic сообщило, что в день подрыва трубопровода «Северный поток — 2» недалеко от места ЧП проплывали корабли Военно-морских сил Дании. Речь идет о трех судах — корвете Niels Juel, патрульном корабле Rota и водолазном борте Soloven.