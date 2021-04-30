Харрис возглавит Национальный космический совет США

https://static.news.ru/photo/9c7fe2dc-aab9-11eb-81dc-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: rumble.com

Национальный космический совет США возглавит вице-президент страны Камала Харрис. Об это она написала в своём Twitter.

Для меня большая честь руководить нашим Национальным космическим советом, — заявила Харрис.

Назначение вице-президента на пост совета по космосу приветствовал новый руководитель агентства NASA Билл Нельсон. По его мнению, Харрис является идеальным человеком для руководства космической политикой федерального правительства.

[Эта политика] становится всё более сложной, так как в космосе присутствуют многие страны, — отметил Нельсон в официальном заявлении, которое приводит РИА Новости.

Работа Национального космического совета была возобновлена при бывшем президенте США Дональде Трампе. Её возглавлял бывший вице-президент Майк Пенс. В состав совета входят ключевые лица администрации, она собирается на регулярной основе.

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