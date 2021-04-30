Харрис возглавит Национальный космический совет США

Национальный космический совет США возглавит вице-президент страны Камала Харрис. Об это она написала в своём Twitter.
Для меня большая честь руководить нашим Национальным космическим советом, — заявила Харрис.
Назначение вице-президента на пост совета по космосу приветствовал новый руководитель агентства NASA Билл Нельсон. По его мнению, Харрис является идеальным человеком для руководства космической политикой федерального правительства.
[Эта политика] становится всё более сложной, так как в космосе присутствуют многие страны, — отметил Нельсон в официальном заявлении, которое приводит РИА Новости.
Работа Национального космического совета была возобновлена при бывшем президенте США Дональде Трампе. Её возглавлял бывший вице-президент Майк Пенс. В состав совета входят ключевые лица администрации, она собирается на регулярной основе.
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