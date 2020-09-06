Харрис: демократы могут проиграть из-за слухов о вмешательстве РФ

https://static.news.ru/photo/299eac76-f051-11ea-9260-fa163e074e61_660.jpg Камала Харрис Фото: Lawrence Jackson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель Демократической партии и кандидат в вице-президенты США Камала Харрис заявила, что она и претендующий на пост главы государства Джо Байден могут проиграть на предстоящих выборах из-за слухов о вмешательстве в процесс российской стороны.

По её мнению, в 2020 году выборы в Штатах не обойдутся без влияния извне.

Я считаю, что Россия будет в первых рядах, — заявила Харрис в эфире CNN.

На вопрос о том, может ли вмешательство РФ помешать Байдену победить, кандидат в вице-президенты ответила утвердительно.

Разговоры о возможном вмешательстве России в американскую президентскую гонку идут с 2016 года, когда руководителем Белого дома был избран баллотирующийся от республиканцев и в 2020 году Дональд Трамп. Официальная Москва отвергает все подобные обвинения. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобных сообщений будет «всплывать» всё больше по мере приближения к выборам, которые состоятся 3 ноября.

Как ранее писал NEWS.ru, Камала Харрис назвала причину, по которой темнокожие, латиноамериканцы и коренные жители США становятся жертвами коронавирусной инфекции чаще, чем представители других рас.

По мнению американского политика, этой причиной является расизм.