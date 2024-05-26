«Хаос и условия»: в США раскрыли, почему ЧВК не хотят работать с ВСУ Глава MOSAIC Шиена: хаос на фронте отталкивает ЧВК от работы на стороне Киева

Фото: МО Украины

Беспорядок и тяжелое положение ВСУ на линии фронта отталкивают иностранные частные военные компании от заключения контрактов на Украине, рассказал РИА Новости председатель американской фирмы MOSAIC, специализирующейся на разведке и консультациях в сфере безопасности, Тони Шиена. По его словам, те, кто все же рассматривает вариант работы на стороне Киева, в итоге оказываются разочарованы условиями, в которых им приходится трудиться.

Сообщения с полей часто указывают на хаос и сложные условия, что сказывается на менее благоприятной среде для иностранных подрядчиков по сравнению с ранними этапами конфликта <...>. Хотя ближайшее будущее частных военных подрядчиков на Украине не обязательно указывает на резкий рост спроса, законодательные изменения и текущие военные разработки могут существенно изменить оперативный ландшафт, — пояснил он.

Ранее в беседе с NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что Украине может не хватить желающих вступить в частные военные компании, которые планируется легализовать в стране. Он объяснил это огромными потерями в рядах украинских вооруженных сил, а также бегством мужчин призывного возраста за границу. Киев может планировать создать ЧВК по американскому образцу, когда наемники «орудуют в интересах своих стран», а власти официально не впутываются в эти дела, заметил он.

До этого на сайте Верховной рады Украины появился проект, согласно которому в стране могут легализовать частные военные компании. В нем говорится, что деятельность ЧВК предусмотрена исключительно за границей.