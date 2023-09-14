Хантеру Байдену предъявили обвинения NBC: Хантера Байдена обвиняют в нарушениях, связанных с владением оружием

Фото: Julia Nikhinson - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хантер Байден

Прокуратура США предъявила обвинения сыну американского президента Джо Байдена Хантеру. Его обвиняют в нарушениях, связанных с владением оружием, сообщает телекомпания NBC.

Также Хантер Байден обвиняется в том, что в 2018 он соврал во время покупки Colt Cobra о том, что не принимает наркотики. Второе обвинение связано с употреблением наркотических средств в период владения оружием.

Ранее сообщалось, что Джо Байден может быть вызван в суд для дачи показаний по делу против его сына Хантера. По словам адвоката Кристофера Кларка, нельзя исключать, что ситуация может привести к конституционному кризису перед президентскими выборами.

Республиканцы, получившие большинство в палате представителей, заявили о намерении провести расследование зарубежных деловых сделок, в которых активно участвовал Байден вместе со своим сыном Хантером. Белый дом в ответ обвинил представителей Республиканской партии в развитии «давно развенчанных теорий заговора», однако позднее Байден-младший признал вину по двум эпизодам налоговых правонарушений.

В ходе следствия также выяснилось, что Хантер Байден оформил проститутку на должность юриста в собственную фирму, а затем требовал за нее налоговый вычет.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.