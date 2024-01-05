Хантер Байден решил показать себя с приличной стороны, снявшись в фильме NYP: про Хантера Байдена снимают фильм, чтобы показать его приличную сторону

Фото: Aaron Schwartz/XinHua/Global Look Press

Адвокат из Лос-Анджелеса Кевин Моррис, входящий в окружение сына президента США Хантера Байдена, готовит о нем документальный фильм, чтобы показать «приличного и трезвого человека», сообщает газета New York Post. Юрист подчеркнул, что содержание кино будет резко контрастировать с тем, как все привыкли видеть сына президента, жизнь которого в глазах общественности «напоминает фильм Квентина Тарантино».

Проект Морриса покажет более приличного Хантера, «который рисует, продает свое искусство, воспитывает сына и ведет повседневную жизнь трезвого взрослого человека с продолжающимися уголовными расследованиями, — пояснили авторы материала.

Вокруг Хантера Байдена ранее уже были замечены камеры, снимавшие сына главы государства. Дата выхода картины на экраны пока остается неизвестна.

7 декабря сыну американского лидера были предъявлены обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам, за что ему может грозить до 17 лет лишения свободы. Ему вменяется в вину причастность к четырехлетней схеме по неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн, которые он должен был заплатить в период с 2016 по 2019 налоговый год.

Другим обвинением сына хозяина Белого дома названа подача недостоверных налоговых деклараций. Вместо того чтобы платить налоги, он тратил миллионы «на экстравагантный образ жизни» — на это ушло $6 млн. Хантер Байден тратил деньги на наркотики и услуги эскорта, роскошные отели и редкие автомобили, «на все, кроме налогов», отмечается в обвинительном заключении.