В США заявили, что Хантер Байден потратил свои миллионы еще в 2018 году New York Post: Хантер Байден потратил свои миллионы еще в 2018 году

Сын президента США Джо Байдена Хантер потратил все свои сбережения и не мог выплачивать алименты на трех дочерей еще в 2018 году, пишет газета New York Post со ссылкой на налоговую службу страны. 53-летний бизнесмен жаловался тогда своему дяде Джеймсу Байдену, что нуждается в деньгах отца.

По словам Байдена-младшего, от его многомиллионного состояния ничего не осталось и он не может оплачивать детям школу, проживание.

Я не могу платить алименты без папы, или за учебу, или за еду и бензин. На самом деле, все это исчезло, — приводит издание цитату сына американского президента.

Хантер Байден с 2014 года входил в совет директоров частной газодобывающей группы компаний Украины Burisma Holdings. Республиканцы утверждали, что его ежемесячная зарплата доходила до $50 тысяч, хотя он не имел никакого опыта работы в нефтегазовой сфере.

В августе этого года Daily Mail сообщала, что сын президента США воспользовался влиянием отца, чтобы помочь закрыть коррупционные дела в отношении владельца Burisma Николая Злочевского. Издание обнародовало личную переписку Байдена с украинскими предпринимателями.

Ранее Хантер Байден обвинил сотрудников налоговой службы США в нарушении его права на неприкосновенность частной жизни и подал иск.