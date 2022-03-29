Хакеры попытались взломать электронную почту сотрудников избиркомов в США

Электронные почтовые ящики сотрудников избирательных комиссий в США пытались взломать закеры. Об этом заявили в Федеральном бюро расследований. По данным спецслужб, фишинговые атаки имели характер скоординированных акций и проходили в девяти разных штатах.

Как сообщили в бюро, злоумышленники рассылали потенциальным жертвам письма с предоносными ссылками, по которым пользователей направляли на сайт, где им требовалось ввести логин и пароль. Одно из таких писем было направлено со взломанного аккаунта чиновника американского правительства.

У фишинговых атак... имелись характеристики скоординированных, продолжающихся усилий, целями которых являются должностные лица избирательных комиссий, — говорится в сообщении ФБР.

Там отмечается, что такого рода письм приходили сотрудникам избирательных комиссий в девяти разных штатах.

Кто может стоять за атаками и какие цели они преследовали, ФБР не сообщает. Однако в ведомстве отметили, что активность кибепретсупников может повыситься перед промежуточными выборами в сенат и палату представителей, также перед выборами ряда губернаторов, которые пройдут в ноябре.

Ранее руководитель блока специальных сервисов ИБ-компании Infosecurity Сергей Трухачев рассказал, что в России за мартовские праздники появилось около 30 доменов с названиями популярных брендов, ушедших из страны. Скорее всего, так мошенники готовятся обманывать желающих купить продукцию компаний, считает он. Сейчас для создания вероятных фишинговых сайтов использованы названия H&M, Pull & Bear, Nike, Zara, IKEA, а также премиальных брендов Gucci, Balenciaga и Chanel.