https://static.news.ru/photo/58e79132-67cb-11ea-9a68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты американского медицинского ведомства выясняют, кто именно пытался взломать компьютерные системы и сайт Минздрава страны.

Попытки хакеров не увенчались успехом, заверил глава ведомства Алекс Азар, в течение последних суток наблюдался всплеск активности, направленный на компьютерные системы, передаёт РИА Новости.

К счастью, у нас очень мощные барьеры. Проникновения в сети не было, спада в работе системы не было. Мы предприняли очень серьезные защитные действия. Источник тех активных действий выясняется. Но взлома данных не было, — рассказал чиновник.

Как писал NEWS.ru ранее, 7 марта в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке был арестован гражданин России Кирилл Викторович Фирсов. ФБР считает, что мужчина управлял платформой Deer.io, на которой располагались онлайн-магазины. В них хакеры рекламировали и продавали взломанные аккаунты и украденную пользовательскую информацию.