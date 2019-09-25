https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

На электронном табло на дороге в американском городе Сиэтл появился призыв к импичменту «подонка».

В департаменте транспорта города заявили, что экран был взломан хакером, сообщает Q13 .

Водители наблюдали надпись в течение нескольких часов, прежде чем её заменили.

Представители дептранса заверили, что установили дополнительную защиту для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Надпись на табло появилась после начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа Палатой представителей Конгресса.

Подобная процедура применялась в Штатах три раза. Её запуск ещё не означает, что Трампу придётся покинуть высокий пост. В поддержку решения начать данную процедуру высказалась бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Поводом для начала процедуры стала июльская беседа Трампа с Зеленским. Белый дом представил стенограмму разговора двух лидеров. Она поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский лидер заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».

Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования, писал News.ru.