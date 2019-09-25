Представители дептранса заверили, что установили дополнительную защиту для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Надпись на табло появилась после начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа Палатой представителей Конгресса.
Подобная процедура применялась в Штатах три раза. Её запуск ещё не означает, что Трампу придётся покинуть высокий пост. В поддержку решения начать данную процедуру высказалась бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Поводом для начала процедуры стала июльская беседа Трампа с Зеленским. Белый дом представил стенограмму разговора двух лидеров. Она поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский лидер заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».
Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования, писал News.ru.