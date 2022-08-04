Орбан, жги! Венгерского премьера ждут на съезде правых в США Виктор Орбан использует Трампа для саморекламы среди своих правых сторонников, а Трампу венгерский лидер нужен для поддержки на предстоящих выборах

Фото: IMAGO/Martin Juen/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал почетным спикером на конференции в Техасе 4 июля. Мероприятие проводят американские консервативные силы самого широкого спектра — от правых республиканцев до неонацистов. Орбан будет там единственным политиком уровня главы государства. NEWS.ru разбирается, как глава правительства страны — члена Европейского союза оказался в одной компании с деятелями, многим из которых его коллеги по ЕС побрезговали бы просто пожать руку.

Для американских правых радикалов Виктор Орбан олицетворяет греющую их души веру в то, что их идеология не является местечковой и находит сторонников далеко за пределами Соединенных Штатов, даже в такой небольшой стране, как Венгрия. Консервативные круги относят его к тому же иконостасу, на котором красуются имена бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, президента США Рональда Рейгана, чилийского диктатора Аугусто Пиночета и им подобных.

Для кого-то соседство с Пиночетом на «доске почета» стало бы поводом свести счеты с жизнью (во всяком случае, с политической). Но венгерский премьер не только не стесняется своей идеологической близости с вышеназванными деятелями (далеко не все из которых столь одиозные, как Пиночет); он с готовностью принял приглашение выступить на конференции Комитета консервативных политический действий (Conservative Political Action Committee, СРАС), которая открывается в Далласе 4 августа и продлится четыре дня.

Среди задач, которые ставит собой СРАС, перечислены «борьба с убийцами культуры», «защита Первой поправки к Конституции» (о гарантиях свободы слова), «поддержка ветеранов событий 6 января» (штурма Капитолия в 2021 году) и другие темы консервативной и ультраконсервативной повестки.

Фото: Shutterstock 6 января 2021 года толпа протестующих, поддерживающих попытки 45-го президента США Дональда Трампа отменить результат президентских выборов 2020 года, «штурмовала» (совершила несанкционированный властями вход) Капитолий США

В Венгрии в частности и в Европе в целом Орбана считают тем, о ком говорят «в семье не без урода»: для семьи в целом бесцветных и нехаризматичных европейских политиков он в самом деле выглядит чужаком. Критики обвиняют его во всех смертных грехах — от авторитарного стиля и потакания ксенофобам до работы «троянским конем Кремля» (за саботаж усилий Евросоюза по бойкоту российских поставок энергоносителей).

Фигура Орбана (и его идеологию, уже заслужившую название «орбанизма») привлекает внимание и американских политологов. Многие из них полагают, что его появление на политической сцене — закономерный процесс радикализации консервативных сил, естественная реакция на нарастание влияния с противоположного, леволиберального фланга со всеми его культурами отмены, агрессивным феминизмом и прочими атрибутами, неприемлемыми для сторонников традиционных ценностей.

Однако с правого фланга рукоплещут высказываниям венгерского премьера, подобных следующему:

Нам надо опасаться превратиться в конгломерат серых неотличимых друг от друга смешанных сообществ. Европейские народы могут свободно смешиваться между собой, но это недопустимо с представителям неевропейских рас. Иначе к 2050 году наши города перестанут быть европейскими по своему демографическому составу, — откровенничал Виктор Орбан 27 июля 2022 года во время визита в Румынию, где венгры являются крупнейшим этническим меньшинством.

После этой речи Орбана подала в отставку его ближайшая соратница в течение 20 лет Суса Хегедуш, заявив, что она не может находится в одной команде с «нацистом чистой воды, достойным памяти Йозефа Геббельса». Однако эти же слова звучат сладкой музыкой для американских консерваторов всех мастей, которые считают иммиграционную политику демократов самоубийственной для США, которая приведет к тому, что через пару поколений белая раса окажется там в меньшинстве.

Кстати, место проведения съезда СРАС выглядит символически: именно в Далласе был в 1963 году убит президент-демократ (и к тому же католик) Джон Кеннеди, которого американские правые считают антигероем, «сдавшим» национальные интересы в угоду «позорному миру» с Советским Союзом в дни Карибского кризиса.

Виктор Орбан будет вечером в четверг выступать в Далласе с одной сцены с экс-президентом США республиканцем Дональдом Трампом, который, пусть не столь экзальтированно, как венгерский премьер, но декларирует примерно такую же точку зрения на миграционные вопросы.

Фото: Trump White House Archived/flickr.com 45-й президент США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года Дональд Трамп

Не случайно по пути из Будапешта в Даллас Виктор Орбан заглянул в штат Нью-Джерси в гольф-клуб к 45-му президенту США, где они общались как старые друзья.

2020-е годы открыли новую главу в трансатлантической дружбе, когда руководство нашей маленькой страны и оппозиция в сверхдержаве вдохновляются друг другом. Дружба Трампа и Орбана — это самая большая надежда американских и венгерских семей на данный момент. Виктор Орбан превратился из небольшого европейского поклонника Трампа во вдохновителя кампании по переизбранию бывшего президента, — объясняет сегодняшнюю совмеcтную игру в гольф двух политиков венгерское издание HVG360.

По мнению венгерских политологов, именно Трамп стоит за приглашением Орбана на конференцию СРАС, так как американский республиканец рассматривает венгерского популиста как лучшего агитатора в собственной кампании за возвращение в Белый дом (формально она еще не объявлена, но это только вопрос времени). А вот самого Орбана политическая судьба бывшего президента США волнует далеко не в первую очередь, сказал NEWS.ru эксперт по Венгрии Александр Стыкалин.

Орбан вряд ли рассчитывает, что Трамп снова станет президентом США, поэтому венгерский премьер эту поездку предпринял в первую очередь для саморекламы — мол, несмотря на маленькие размеры Венгрии к ней прислушиваются даже в Америке. Для Орбана выступление в Далласе и рукопожатие с Трампом в первую очередь самореклама как для своих избирателей, так и для коллег по Евросоюзу, где его многие откровенно сторонятся за независимую политику. Александр Стыкалин научный сотрудник Института славяноведения РАН

Что касается Трампа, то его контакт с иностранным государственным деятелем в сугубо внутриполитических задачах показывает неуверенность экс-президента США в поддержке со стороны собственной Республиканской партии, более половины членов которой полагают, что миллиардер заводит её намного правее того мейнстрима, который может себе позволить GOP (Большая старая партия) и что таким образом республиканцы рискуют оказаться в одной лодке с «несистемной оппозицией», сказал NEWS.ru американист Павел Шариков.

Присутствие обоих политиков на мероприятии совершенно несистемного по американским понятиям движения, а до того — их дружеская встреча в гольф-клубе лучше всего описывается поговоркой «сапог сапогу пара». Трамп бешено ищет себе поддержку за пределами мейнстрима, потому что даже среди республиканцев нарастает убеждение в том, что допускать его до праймериз нельзя. Но вне Республиканской партии у Трампа нет никаких шансов на переизбрание, так что дружба с Орбаном уже мало что добавит к токсичному имиджу Трампа в глазах истеблишмента, и он будет использовать любые средства, чтобы удержаться в обойме за счет тех, кто находится в оппозиции к этому истеблишменту. Павел Шариков руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН

Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press Дональд Трамп на встрече с Виктором Орбаном

Сам факт того, что самовыдвиженец от GOP (до праймериз его статус будет именно таким) «нанимает» в качестве своего агитатора человека, которого на родине сравнивают с Геббельсом, указывает на пугающий многих американцев тренд, когда токсичные расистские и ксенофобские взгляды явочным порядком инкорпорируются в мейнстрим. Если экстраполировать эту тенденцию, то можно ожидать, что в следующем президентском цикле кандидаты на Белый дом не постесняются посещать сборища Ку-Клукс-Клана.

Для Трампа Виктор Орбан в какой-то мере служит живым примером того, как на ультраконсервативной повестке можно оставаться у власти долгое время: партия Орбана Fidesz выиграла в апреле нынешнего года четвертые подряд выборы. Помимо выбивающегося из общеевропейского хора националистических заявлений Орбан является единственным действующим политиком в ЕС, кто не прервал отношений с Москвой после 24 февраля и кто открыто критикует президента Украины Владимира Зеленского.