Гутерриш напомнил США о необходимости соблюдать резолюцию СБ ООН

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на заявления США об отсутствии обязательной силы у резолюции Совета Безопасности, которая требует прекратить огонь в Газе. Он сослался на статью Устава организации, в которой прописано обязательное исполнение решений Совбеза, передает РИА Новости.

Генсек ООН руководствуется Уставом. И статья 25 предельно ясна. Прочитайте статью 25 — и вы будете абсолютно осведомлены о природе резолюций Совета Безопасности, — сказал Гутерриш.

Ранее постпред США заявила, что принятая резолюция по сектору Газа ни к чему не обязывает.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что страны всего мира должны объединиться, чтобы ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) никогда не смогла возродиться. Так он ответил на вопрос о возможных организаторах теракта в «Крокус Сити Холле».

Представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила ООН за оперативную корректировку позиции по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Дипломат отметила, что организация быстро исправила изначальное мнение о том, что «опечалена» трагедией.