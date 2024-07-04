Губернаторы-демократы заявили, что «готовы прикрыть» Байдена Губернаторы-демократы США поддержали кандидатуру Байдена на выборах

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

После встречи с кандидатом в президенты США Джо Байденом губернаторы от Демократической партии заявили, что готовы поддержать его на выборах, передает CNN. В частности, глава штата Миннесота Тим Уолз объяснил, что глава государства «прикрывал» их во время пандемии коронавируса и в период восстановления после нее. Поэтому сейчас губернаторы «готовы прикрыть» его.

Губернаторы штатов Нью-Йорк и Мэриленд Кэти Хокул и Уэс Мур заявили журналистам, что обещают ему «прикрыть спину» и свою поддержку. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом в соцсети Х поддержал кандидатуру Байдена несмотря на предположения СМИ о том, что его можно заменить.

Сегодня вечером от президента я услышал три слова: он в деле. Я тоже. Байден поддерживал нас, пришло время поддержать его, — написал глава штата.

У кланов Клинтон и Обама все было разработано и согласовано касаемо правления, заявлял политолог, журналист Юрий Светов. Вначале два срока отработал Билл Клинтон, потом они выдвинули Обаму, который тоже отработал два срока. Его заменили на Хиллари Клинтон, позже включилась Мишель Обама. Трампа ненавидят потому, что он сломал долгосрочный график, допустил политолог.

Ранее Светов указывал, что Демократическая партия США сейчас не рискнет менять кандидата в президенты страны Джо Байдена на Камалу Харрис, так как ее уровень поддержки населением меньше, чем у Дональда Трампа. По его мнению, торг будет продолжаться до 21 июля и демократы все-таки поставят на Байдена.