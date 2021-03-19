Губернатора Нью-Йорка вновь обвинили в неподобающем поведении

https://static.news.ru/photo/5a995a6c-8929-11eb-835e-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: nygovcuomo/instagram.com

Губернатора штата Нью-Йорк демократа Эндрю Куомо вновь обвинили в неподобающем поведении. Это сделала действующая сотрудница аппарата, в то время как раньше обвинения исходили только от бывших подчинённых. Об том пишет The New York Times.

По словам 33-летней Алиссы МакГрэт, Куомо допускал оценочные высказывания в отношении её внешности и интересовался личной жизнью сотрудницы. Кроме того, девушка заявила, что губернатор трогал другую подчинённую, с которой она дружит.

МакГрэт — первая действующая сотрудница аппарата губернатора Куомо, выступившая с подобными обвинениями. Ранее демократа обвинили в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах несколько бывших подчинённых. Президент Байден заявил, что Куомо, возможно, будут предъявлены обвинения, если утверждения женщин сочтут достоверными. В этом случае, по мнению главы государства, губернатору придётся покинуть свой пост.

Сам Куомо заявляет, что не намерен уходить в отставку и отрицает все предъявленные ему обвинения.

Ранее одна из женщин, которые обвинили губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах, выразила недовольство молчанием президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Об этом писал NEWS.ru.