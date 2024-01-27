Губернатор Техаса высказался о возможном конфликте с властями США Губернатор Техаса Эбботт выразил готовность к конфликту с властями США

Фото: 1sg Suzanne Ringle/Texas Nationa/Global Look Press

Техас готов к конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границ штата от нелегальных мигрантов, заявил губернатор штата Техас Грег Эбботт в интервью журналисту Такеру Карлсону. По его словам, даже в таком случае власти штата продолжат работу на возведением барьеров на границе, передает News Week.

Если это маловероятное событие все же произойдет, мы будем готовы и дальше делать то, чем занимались на протяжении последнего месяца, а именно — возводить барьеры, — сказал Эбботт.

Губернатор, по его признанию, рассчитывает на приход к власти нового президента США, который ужесточит иммиграционные законы для всей страны, а не только по отношению к границе Техаса. Поэтому разногласия могут закончиться к 20 января следующего года, когда пройдет присяга нового главы Белого дома, заключил Эбботт.

Ранее власти США потребовали от штата Техас до конца пятницы допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений. В Министерстве внутренней безопасности страны уточнили, что им нужен доступ в зону парка Шелби, которому сейчас препятствует Техас. При этом ведомство не уточнило, какие меры будут приняты при неисполнении предписания.

Нацгвардия Техаса до этого взяла под контроль участок границы между США и Мексикой, что вызвало недовольство Белого дома. Доступ сотрудникам федеральной пограничной службы при этом был заблокирован. Это произошло на фоне бесконтрольного потока мигрантов в штат.