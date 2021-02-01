Губернатор Техаса пригрозил подать на Байдена в суд

https://static.news.ru/photo/edc59c40-64a0-11eb-afcc-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Global Look Press

Губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что подаст в суд на президента США Джо Байдена за «враждебные» планы по преодолению климатического кризиса.

Одобренные Байденом указы в рамках борьбы с изменениями климата подорвут добычу нефти и газа в Техасе, поэтому Эбботт принял решение подписать документ, позволяющий ему в судебном порядке оспорить инициативы, одобренные главой Белого дома и его администрацией.

Эбботт заверил представителей нефтегазовой отрасли, что приказ никак не повлияет на наличие рабочих мест в штате.

Техас будет защищать нефтегазовую промышленность от любого враждебного нападения со стороны Вашингтона, — приводит The Independent слова Эбботта.

Ранее стало известно, что среди нефтяников негативную реакцию вызвала инициатива Байдена о прекращении выдачи лицензий на разработку нефти и газа на государственных землях и морском шельфе. Уточнялось, что указ был подписан в рамках борьбы с изменениями климата.

Как сообщал NEWS.ru, российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что разочарование американцев в администрации нового президента США Джо Байдена будет только нарастать. Такое заявление политик сделал, комментируя заявление Союза рабочих Северной Америки, который выразил недовольство решением хозяина Белого дома об отмене строительства трубопровода Keystone XL. Трудящиеся заявили, что из-за этого шага работу потеряют тысячи людей.