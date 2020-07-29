Губернатор Орегона сообщила о постепенном выводе федералов из Портленда

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Губернатор Орегона Кейт Браун проинформировала о постепенном выводе сотрудников федеральных силовых ведомств из Портленда, где по-прежнему разгораются протесты.

Этот план предусматривает активное присутствие полиции штата Орегон в центре Портленда, — следует из заявления Браун, слова которой приводит Reuters.

Протесты и беспорядки в Портленде не прекращаются более 50 дней. Так, в город по решению администрации США были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств.

Рост числа преступлений в США начался на фоне протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Один из служителей закона поставил мужчине колено на шею, после чего Флойд потерял сознание, а позже скончался в больнице. У погибшего были неоднократные проблемы с законом, он был несколько раз осуждён.

Демонстранты требуют остановить полицейский произвол и выступают против расизма. Во многих городах США пострадали памятники, которые были осквернены либо демонтированы.

Как писал NEWS.ru, ранее во время протестов в Портленде один человек получил ножевое ранение. Пострадавший был госпитализирован. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали человека, которого подозревают в совершении преступления.