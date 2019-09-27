https://static.news.ru/photo/ca2d24d6-e226-11e9-85f3-fa163e074e61_660.jpg Эндрю Куомо Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Работа над импичментом президента США Дональда Трампа в конечном итоге сведётся на нет. Об этом заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. Днём ранее он поддерживал авторов соответствующей инициативы.

Представляющий демократов Куомо раскритиковал своих «левых» однопартийцев за то, что они подтолкнули Конгресс начать процедуру импичмента Трампа. По его мнению, она приведёт к тупиковой ситуации и, по-видимому, провалится, пишет The New York Daily News .

Губернатор Нью-Йорка полагает, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сталкивалась с давлением со стороны «левых» демократов, которые призывали её начать процедуру импичмента американского лидера, хотя ранее сопротивлялась им в течение длительного времени.

Издание напоминает: днём ранее Эндрю Куомо считал, что сторонники отстранения Трампа «чертовски правы» и процедуру импичмента нужно проводить.

Пресс-секретарь нью-йоркского губернатора Дани Левер пояснила, что изначально Эндрю Куомо поддержал импичмент после сообщений об усилиях Трампа по принуждению украинского президента начать расследование против Джо Байдена, а не в «текущей ситуации», когда «стали известны откровения Украины».

Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети ролик, в котором раскритиковал бывшего вице-президента Джона Байдена и Демократическую партию страны.