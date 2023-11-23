Губернатор Нью-Йорка рассказала подробности о погибших на Радужном мосту Губернатор Хокул: погибшие при взрыве на Радужном мосту были жителями Нью-Йорка

Фото: Carlos Osorio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Погибшие в результате взрыва на Радужном мосту у Ниагарского водопада люди были жителями штата Нью-Йорк, рассказала губернатор Кэти Хокул в ходе пресс-конференции. По ее словам, которые приводит ТАСС, они проживали в западной части штата.

[Это] местные жители западной части штата Нью-Йорк. <...> Два человека погибли в автомобиле, сотрудник пограничного контроля <...> получил ранения, — сказала губернатор.

Ранее она сообщила, что в инциденте со взорвавшимся на Радужном мосту у Ниагарского водопада автомобилем отсутствуют свидетельства, указывающие на террористический след.

Вечером 22 ноября стало известно, что на мосту через Ниагарский водопад прогремел взрыв. По имеющимся данным, взорвался автомобиль, ехавший со стороны США в Канаду, В результате погибли двое людей, находившиеся в авто, пострадал пограничник. Расследованием инцидента занимается ФБР.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе выступления в парламенте сообщил, что власти страны ведут сбор информации о взрыве на границе с США и находятся на связи с американскими коллегам. По его словам, канадское руководство не исключает введения дополнительных мер безопасности.