Губернатор Нью-Йорка рассказал об ужасающем уровне смертности от COVID-19

https://static.news.ru/photo/ff20be74-7c1c-11ea-9d8d-fa163e074e61_660.jpg Эндрю Куомо Фото: Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уровень смертности от коронавируса в штате Нью-Йорк стабилизировался на «ужасающем уровне». Об этом рассказал губернатор Эндрю Куомо.

По его словам, 10 апреля от COVID-19 умерли 783 человека. Днём ранее было зафиксировано 777 смертей, передаёт РИА Новости. Всего на территории штата скончались 8627 пациентов.

Ужасные новости касаются числа смертей, — подчеркнул он.

Однако кривая на графике госпитализаций «выходит на плато», и число людей, подключённых к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, снижается, добавил глава региона.

Ранее NEWS.ru писал, что количество смертей от коронавируса в Соединённых Штатах превысило аналогичный показатель в Италии. Таким образом, страна вышла на первое место в мире по числу жертв COVID-19.

Свыше 100 тысяч человек стали жертвами коронавируса по всему миру по данным на 11 апреля 2020 года. По состоянию на 11 апреля 2020 года число заражённых достигло 1,7 млн. Вылечились свыше 375 тысяч. В России 13 584 случая COVID-19, умерли 106 граждан, выздоровели 1045.