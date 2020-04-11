Губернатор Нью-Йорка рассказал об ужасающем уровне смертности от COVID-19

Уровень смертности от коронавируса в штате Нью-Йорк стабилизировался на «ужасающем уровне». Об этом рассказал губернатор Эндрю Куомо.
По его словам, 10 апреля от COVID-19 умерли 783 человека. Днём ранее было зафиксировано 777 смертей,
Ужасные новости касаются числа смертей, — подчеркнул он.
Однако кривая на графике госпитализаций «выходит на плато», и число людей, подключённых к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, снижается, добавил глава региона.
Ранее NEWS.ru писал, что количество смертей от коронавируса в Соединённых Штатах превысило аналогичный показатель в Италии. Таким образом, страна вышла на первое место в мире по числу жертв COVID-19.
Свыше 100 тысяч человек стали жертвами коронавируса по всему миру по данным на 11 апреля 2020 года. По состоянию на 11 апреля 2020 года число заражённых достигло 1,7 млн. Вылечились свыше 375 тысяч. В России 13 584 случая COVID-19, умерли 106 граждан, выздоровели 1045.
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