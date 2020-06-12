Губернатор Нью-Йорка подписал законопроекты о реформе полиции

https://static.news.ru/photo/acf51fb2-accf-11ea-8f5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Keystone Press Agency/Global lOok Press

Массовые протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда вынудили губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо начать реформу полиции в штате. Он подписал соответствующие законопроекты.

Мы должны продемонстрировать всей стране, как следует действовать, — заявил Куомо.

По его словам, полиция не имеет возможности эффективно выполнять свои обязанности, поскольку между силовиками и обществом нет доверия. Губернатор подчеркнул, что необходимо восстановить это доверие, сообщает ТАСС.

На этой неделе законодательное собрание штата Нью-Йорк приняло пакет законопроектов, направленных на реформу местной полиции. В одном из документов прописано, что стражи порядка могут получить 15-летний тюремный срок, если будут применять против задержанных удушающие приемы и это приведёт к смерти человека. Предлагается отправлять на рассмотрение генпрокурору штата все случаи, когда невооружённый человек погиб в стычке с полицией. Также рассматривается возможность раскрывать данные о деятельности полиции, пожарных и тюремных надзирателей без их письменного согласия.

NEWS.ru писал, что власти Сан-Франциско объявили о реформе полиции. Нововведения подразумевают запрет удушающих приёмов и использование слезоточивого газа, что, по мнению мэра города Лондон Брид, сократит насилие со стороны полицейских.