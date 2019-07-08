https://static.news.ru/photo/d7873232-a1a5-11e9-917a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Губернатор штата Нью-Йорк и демократ Эндрю Куомо внёс две поправки в Налоговый кодекс штата, позволяющие профильным комитетам Конгресса США запрашивать налоговые декларации находящихся на выборных постах лиц. Следовательно, под это определение подходит и президент США Дональд Трамп.

В официальном сообщении Куомо Трамп не упоминается. Однако прежние заявления губернатора указывают, что принятые меры направлены против президента. По его словам, поправки затронут только лиц, финансами которых интересуются комитеты Палаты представителей по доходам и расходам, финансовый комитет Сената и объединённый комитет по вопросам налогообложения Конгресса США, сообщает ТАСС .

Тайна налогов превыше всего, исключения предоставляются для заслуживающих доверия целей следственных и правоохранительных органов, — пояснил Куомо.

Ранее News.ru писал, что британский посол в США назвал Дональда Трампа «некомпетентным». Характеристики президента он отсылал в МИД своей страны, подчёркивая, что «карьера Трампа может закончиться позором».