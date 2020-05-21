Губернатор Нью-Йорка объявил о переломе в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/dff38a34-9b9a-11ea-9fae-fa163e074e61_660.jpg Эндрю Куомо Фото: Mike Groll/Wang Ying/Global Look Press

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо поздравил жителей с окончанием «тяжёлого периода», связанного с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Время с 20 марта по 20 мая войдёт в историю как крайне болезненный для нас период, который мы преодолели. Мы оставили его позади, мы преодолели перевал — и в буквальном, и в переносном смысле, — цитирует губернатора ТАСС.

По данным Куомо, за последние сутки лишь 246 жителей штата Нью-Йорк заразились коронавирусом. Умерли 105 человек.

Нью-Йорк в марте превратился в крупнейший мировой очаг COVID-19. По информации Университета Хопкинса, коронавирус выявили у 352 тысяч жителей региона. Погибли около 24 тысяч ньюйоркцев.

Как писал NEWS.ru, не менее 5,1 миллиона человек заразились коронавирусом за почти полгода, прошедшие с появления первых пациентов в китайском городе Ухань. Более 330 тысяч заражённых погибли в клиниках в большинстве стран мира.