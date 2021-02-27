Губернатор Нью-Йорка напугал помощницу расспросами об интимной жизни

https://static.news.ru/photo/0a7ad866-7994-11eb-adac-96000091f725_660.jpg Эндрю Куомо Фото: facebook.com/GovernorAndrewCuomo

Экс-помощница губернатора штата Нью-Йорка Эндрю Куомо Шарлотта Беннетт обвинила его в сексуальных домогательствах. Высокопоставленный чиновник пугал её недвусмысленными намёками.

По словам Беннетт, домогательства имели место весной и летом 2020 года. Она рассказала, что Куомо расспрашивал её о интимной жизни, жаловался на собственное одиночество и делал намёки, которые женщина расценила как попытки вступить с ней в отношения.

Беннетт отметила, что во время таких разговоров ей было «ужасно некомфортно и страшно». Она пожаловалась руководителю аппарата губернатора и её перевели на другую работу в качестве советника по здравоохранению. Экс-помощница не настаивала на расследовании в отношении губернатора, так как планировала «двигаться дальше» по карьерной лестнице и её устраивала новая должность.

Куомо, комментируя обвинения, заявил, что не пытался заигрывать с ней. По его словам, он старался помочь и поддержать её, поскольку женщина рассказала ему отдельные подробности из личной жизни. Он также назвал Беннетт ценным и трудолюбивым сотрудником, сообщает The New York Times.

Ранее в домогательствах Куомо обвинила другая бывшая помощница — Линдси Бойлан. Она заявила, что глава штата пытался поцеловать её, а также предлагать сыграть в карты на раздевание.

Как писал NEWS.ru, федеральный окружной суд центрального округа Калифорнии начал рассматривать дело по обвинению в сексуальных домогательствах второго человека в иерархии ВС США — зампредседателя Комитета начальников штабов — генерала Джона Хайтена. В приставаниях его уличила ушедшая в отставку полковник Кэтрин Сплетстосер. По её словам, в 2017-м генерал, которому она тогда подчинялась, хотел добиться от неё взаимности.