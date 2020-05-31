Губернатор Миннесоты извинился перед журналистами за действия полиции

https://static.news.ru/photo/8f09aeba-a355-11ea-b11c-fa163e074e61_660.jpg Тим Уолц Фото: Glen Stubbe/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц извинился перед журналистами, против которых полиция Миннеаполиса применила резиновые пути и слезоточивый спрей. Среди пострадавших были корреспонденты CBS, NBC, VICE, Minneapolis Star Tribune, Los Angeles Times и РИА Новости.

Это неприемлемо. Я несу за это полную ответственность, — цитирует РИА Новости Уолца.

Он также отметил, что СМИ — это «глаза и уши публики» и их присутствие необходимо.

Как писал NEWS.ru, в российском МИД выразили обеспокоенность по поводу «полицейского насилия и необоснованных задержаний» в отношении журналистов, освещающих протестные акции в США, начавшиеся после убийства афроамериканца. Также в ведомстве сочли неприемлемым использование американскими полицейскими резиновых пуль и слезоточивых аэрозолей против представителей СМИ. Российские дипломаты напомнили властям США о международных обязательствах по обеспечению безопасности и беспрепятственной деятельности журналистов, призвав правозащитников отреагировать на этот произвол.