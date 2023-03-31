Губернатор Флориды отказался помогать в возможной экстрадиции Трампа Губернатор Флориды Десантис отказался помогать в возможном запросе об экстрадиции Трампа

Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рон Десантис

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что штат не будет оказывать содействие в возможном запросе об экстрадиции бывшего президента США Дональда Трампа, учитывая спорные обстоятельства дела. В своем Twitter Десантис указал на то, что прокурор Манхэттена нарушил закон, чтобы атаковать политического соперника.

Флорида не будет содействовать запросу об экстрадиции, учитывая спорные обстоятельства, связанные с <...> прокурором Манхэттена и его политическими амбициями, — написал Десантис.

Десантис считается одним из главных противников Трампа на предварительных выборах республиканцев в 2024 году. Во Флориде находится частная резиденция Мар-а-Лаго, которая, согласно официальным документам, является постоянным местом проживания Трампа и его семьи.

Дело против Трампа в суде Манхэттена связано с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Утверждается, что ей была выплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.

Экс-президент настаивает на своей невиновности, отрицая связь с Дэниэлс и любые противоправные действия. Трамп считает, что его преследование обусловлено политическими мотивами и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.